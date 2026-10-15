Служба безпеки спільно з ДБР та Національною поліцією ліквідувала ще сім каналів нелегального продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів затримано організаторів оборудок, які збували засоби ураження, зокрема ті, що вивезли із прифронтових районів та зони бойових дій.

Серед вилученого у ділків – новітні російські зразки автоматів АК-12, гранатомети, саморобні бомби, вибухівка та набої різного калібру.

Так, у Києві співробітники СБУ та ДБР викрили двох ділків на розкраданні комплектуючих до військової техніки. Серед награбованого – прилади нічного бачення, оптичні приціли, дозиметри та двигуни.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти діяли за координацією іноземного замовника – підсанкційного торгівця зброєю. Ним виявився уродженець однієї з країн Східної Європи. Він причетний до прихованих поставок засобів ураження з КНДР до росії.

Встановлено, що за вказівками «збройного барона» обидва його спільники підробляли техпаспорти викраденого майна і продавали його під виглядом нової продукції.

Для пошуку клієнтів ділки «втемну» використовували особисті зв’язки на ремонтних базах військової техніки та інших оборонних об’єктах.

Під час обшуків у затриманих вилучено понад сотню комплектуючих, які наразі передано на баланс однієї з механізованих бригад ЗСУ.

На Буковині контррозвідка СБУ викрила одразу двох підпільних торговців озброєнням та вибуховими речовинами.

Серед них – місцевий безробітний, який обладнав «цех» із переробки стартових пістолетів на бойові у підвалі власного будинку.

Крім цього, у Чернівцях підозру отримав заступник командира самохідного артдивізіону ЗСУ, який переправляв засоби ураження із зони бойових дій до західного регіону під виглядом посилок.

Для їхнього транспортування військовий «втемну» використовував знайомих водіїв автобусів.

У такий спосіб фігурант намагався вивезти з передової і продати 390 кг вибухівки, у тому числі понад 40 кг пластиду, а також підривачі.

На Черкащині викрито депутата сільради, який облаштував два бойові схрони – у власному гаражі та у підвалі навчального закладу.

Під час обшуків у зловмисника вилучено два кілограми тротилу, майже тисячу набоїв різного калібру, ручний протитанковий гранатомет, міну, два автомати і партію бойових гранат.

У Вінниці затримано контрактника, який вирішив «заробити» на торгівлі трофейною зброєю.

Співробітники СБУ затримали його «на гарячому», коли він намагався продати два російські автомати Калашникова – АК-12 та АК-74.

В Одесі під час продажу саморобних вибухових пристроїв затримано місцевого рецидивіста, який раніше відбував тюремний строк за крадіжку.

Крім СВП фігурант сподівався продати електродетонатори для вибухівок та порохові заряди. Для пошуку клієнтів використовував особисті зв’язки з кримінального минулого.

У Дніпрі затримано киянина, який намагався збути шість автоматів Калашникова різної модифікації та майже 3,5 тисячі набоїв до них.

Встановлено, що для зберігання стрілецької зброї ділок обладнав схрон в орендованому будинку на Київщині, звідки доставляв «замовлення» до прифронтового міста.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Золотоніської, Хаджибейської, Чернівецької окружних, Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального та Південного регіону, Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону та Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.