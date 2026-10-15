Українські військові перехопили російський ударний гелікоптер Мі-28НМ за допомогою безпілотника VB140 “Блискавка”. Особливість операції полягає в застосуванні спеціалізованого дрона-перехоплювача літакового типу для ураження пілотованої повітряної цілі, повідомляє ITC.

Про збиття 14 жовтня повідомила 115-та окрема механізована бригада ЗСУ. Гелікоптер перехопили оператори зенітного ракетного дивізіону “Прибульці”. На оприлюдненому відео видно момент зіткнення безпілотника з гелікоптером і його подальше падіння.

Мі-28НМ — модернізована версія російського ударного гелікоптера “Нічний мисливець”. Він призначений для ураження бронетехніки, інших наземних цілей і повітряних об’єктів. Удосконалена версія отримала оновлене бортове обладнання та засоби виявлення цілей. Ураження такого гелікоптера безпілотником демонструє, що дрони-перехоплювачі можуть застосовуватися не лише проти ударних БпЛА, а й проти складніших повітряних цілей.

Що відомо про “Блискавку”

VB140 — український безпілотник-перехоплювач літакового типу, який розробила компанія “Вінницькі бджоли”. Першою назвою дрона було Flamingo. Його створювали для виявлення, переслідування та знищення ворожих розвідувальних БпЛА. У жовтні 2024 року компанія повідомила про завершення міжвідомчих випробувань апарата. Директор “Вінницьких бджіл” Андрій Олексюк розповів:

“VB140 може працювати на висоті до 4,5 км і долати відстань до 50 км. Є можливість застосування безпілотника вдень і вночі та високий рівень автономності. Серед основних цілей перехоплювача — російські розвідувальні безпілотники “Орлан”, які використовують для спостереження та коригування артилерійського вогню”.

У травні 2025 року “Мілітарний” повідомив, що Німеччина планує фінансувати виробництво українських безпілотників, серед яких був VB140. У відкритих джерелах поки немає достатньо даних про швидкість VB140, його масу, бойову частину та точний спосіб наведення під час перехоплення гелікоптера. Також невідомо, чи використовували в операції модифіковану версію апарата. Тому збиття Мі-28НМ може свідчити про новий напрям застосування українського перехоплювача, але без коментаря розробника не можна стверджувати, що VB140 спочатку проєктували саме для боротьби з пілотованою авіацією.

Як Україна вже збивала російські гелікоптери дронами

6 серпня 2024 року. Український FPV-дрон уразив хвостовий гвинт російського ударного гелікоптера Мі-28 над Курською областю. Це був один із перших широко задокументованих випадків атаки безпілотника на пілотований гелікоптер у повітрі. За повідомленнями російських джерел, екіпаж зміг посадити пошкоджену машину, тому цей епізод не можна однозначно вважати підтвердженим збиттям.

29 вересня 2025 року. Оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем знищили російський транспортний гелікоптер Мі-8 у Донецькій області. Спочатку військові повідомляли про Мі-28, однак після додаткової розвідки уточнили тип машини. Ураження виконали FPV-дроном.

22 листопада 2025 року. Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про знищення російського Мі-8 у Ростовській області за допомогою далекобійного ударного безпілотника FP-1. За повідомленням українських військових, гелікоптер збили в повітрі поблизу Кутейникового. Це окремий випадок застосування далекобійного дрона, а не фронтового FPV-перехоплювача.

20 березня 2026 року. Українські військові повідомили про збиття російського ударного гелікоптера Ка-52 на Покровському напрямку за допомогою оптоволоконного FPV-дрона. Цей випадок став одним із найпомітніших прикладів використання FPV для боротьби з російською армійською авіацією.

15 липня 2026 року. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про ураження російського Мі-28 дроном над Бєлгородською областю. Цей епізод також продемонстрував можливість застосування безпілотників проти ударних гелікоптерів далеко від української лінії фронту.

Окремий випадок стався 31 грудня 2024 року: українська розвідка повідомила про знищення російського гелікоптера за допомогою морського безпілотника Magura V5, озброєного ракетами. Це інший спосіб ураження — гелікоптер атакували з морського дрона, а не безпосередньо повітряним FPV-перехоплювачем.