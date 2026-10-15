У ніч на 15 жовтня Військово-Морські Сили Збройних Сил України береговим ракетним комплексом «Нептун» завдали удару по військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області рф.

Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М. Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Інформація уточнюється.

Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах.

Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту.

Військово-Морські Сили ЗС України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника, послідовно послаблюючи його бойові спроможності.