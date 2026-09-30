Компанія Walt Disney скорочує кілька сотень співробітників у відділах кадрів і технологій. Про це повідомило у вівторок агентству Reuters джерело, обізнане із ситуацією, передає УНН.

З моменту, коли Джош Д’Амаро очолив компанію в березні, у вищому керівництві Disney відбулося кілька змін; зокрема, Пол Родер, який працює в компанії вже 25 років, був призначений директором із комунікацій.

Д’Амаро очолив цього гіганта індустрії розваг у період трансформації, зумовленої розвитком штучного інтелекту, зниженням касових зборів і посиленням конкуренції з боку стрімінгових сервісів.

Станом на кінець 2025 фінансового року в компанії працювало близько 231 000 осіб: приблизно 172 000 — у США, а 59 000 — за межами країни.

У квітні Disney скоротила близько 1000 робочих місць у маркетинговому підрозділі (реорганізованому в січні) та інших частинах компанії, зокрема у сферах кіно- й телевізійного бізнесу, ESPN, виробництва товарів і технологій, а також у деяких корпоративних підрозділах.

Минулого року компанія також проводила скорочення штату: як повідомляло агентство Reuters, було звільнено кілька сотень співробітників у підрозділах маркетингу кіно й телебачення, телевізійного піару, а також кастингу та розробки проєктів.

У 2023 році Disney скоротила 7000 робочих місць у межах заходів з економії коштів на суму 5,5 мільярда доларів, ініційованих колишнім генеральним директором Бобом Айгером.