Громадянин України Володимир Журавльов, якого у Німеччині підозрюють у підриві обох ниток газопроводів «Північний потік», попросив у влади Хорватії про політичний притулок.

Про це у коментарі Суспільному повідомив його адвокат Микола Катеринчук.

«Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд», — сказав захисник українця.

Водночас він зауважив, що прохання про притулок не зупиняє процесу екстрадиції автоматично.

У вересні 2022 року на трубопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від РФ до Німеччини, сталися вибухи, які спричинили витоки газу й зупинили роботу.

Одними із підозрюваних у цій справі влада Німеччини вважає українців Володимира Журавльова та Сергія Кузнєцова, але зокрема Володимир Зеленський ще у 2023-му заявляв, що Київ не причетний до підриву газопроводів.

19 серпня 2026-го правоохоронці Хорватії заарештували українця за підозрою у причетності до підривів газогонів «Північний потік». До цього суд у Польщі звільнив його з-під варти, та відмовив німецькій владі в екстрадиції.

У вересні суд хорватського міста Пула дозволив екстрадувати Журавльова до ФРН. Тоді Катеринчук назвав це рішення «упередженим» та «політичним», заявивши, що захист оскаржить його в апеляції.