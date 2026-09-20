Північна Корея продемонструвала масштабне виробництво ударних безпілотників, зовні схожих на ізраїльські баражуючі боєприпаси Harop.

Фотографії оприлюднило державне інформаційне агентство KCNA за підсумками відвідування Кім Чен Ином низки підприємств оборонної промисловості 16–18 вересня, повідомляє Мілітарний.

На оприлюднених кадрах видно виробничі приміщення з десятками однотипних безпілотників. Один із представлених типів за аеродинамічним компонуванням нагадує ізраїльський баражуючий боєприпас Harop.

Уперше власні дрони такого типу КНДР представила у серпні 2024 року.

Тоді північнокорейські державні медіа показали випробування кількох типів ударних безпілотників, один із яких теж був схожий на ізраїльський Harop.

Кім Чен Ин під час відвідування підприємств оборонної промисловості КНДР. Вересень 2026 року. Фото: KCNA

У листопаді 2024 року Кім Чен Ин уже наказав перейти до масового виробництва таких ударних безпілотників. Тоді він назвав їх одним із важливих елементів сучасної війни та поставив завдання якнайшвидше створити систему їх серійного випуску.

Після цього КНДР продовжувала розвивати безпілотний напрямок. У 2025 році північнокорейські державні медіа повідомляли про випробування тактичних ударних дронів серії Kumsong, а Кім Чен Ин назвав розвиток штучного інтелекту та бойових БпЛА одним із пріоритетів модернізації армії.

Крім того, Північна Корея раніше представила самохідну пускову установку для своїх Harop-подібних баражуючих боєприпасів. Машина несе шість транспортно-пускових контейнерів із безпілотниками.

Під час нинішньої інспекції оборонних підприємств Кім Чен Ин також поставив завдання підвищувати рівень використання штучного інтелекту.

Окрему увагу він приділив артилерії, доручивши модернізувати артилерійські системи, підвищити рівень їх автоматизації та бронезахисту, а також поліпшити виробничі можливості підприємств оборонної промисловості.

«Наша артилерія повинна мати максимально концентровану й руйнівну, масштабну та універсальну наступальну потужність і відповідально виконувати два завдання — стримувати противника та вести війну», — цитує KCNA Кім Чен Ина.

Кім Чен Ин під час відвідування підприємств оборонної промисловості КНДР. Вересень 2026 року. Фото: KCNA

Кім Чен Ин заявив, що підприємства оборонної промисловості мають відігравати більшу роль у реалізації курсу розвитку КНДР на посилення збройних сил. Він також доручив покращувати умови виробництва на військових заводах країни.