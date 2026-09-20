НАТО готове відреагувати на потенційну ескалацію з боку Росії на східному фланзі Європи, заявив у суботу найвищий військовий посадовець Альянсу, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, на тлі дедалі частіших попереджень про можливу інсценовану атаку з боку Москви.

Заява адмірала НАТО Джузеппе Каво Драгоне пролунала на тлі численних попереджень з боку європейських лідерів щодо зростання ризику ескалації з боку Росії, передає Politico.

«Альянс готовий, структура готова, солдати… озброєння готове», — сказав Драгоне журналістам під час чергової зустрічі 32 вищих генералів Альянсу в Копенгагені, додавши, що НАТО продовжує роботу над «збільшенням» цих сил як «кількісно… так і якісно».

Ці слова пролунали на тлі зростання занепокоєння європейських лідерів щодо можливої ​​ескалації з боку Росії в Європі. У четвер прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Москва може спрямувати безпілотники або ракети на країну НАТО, що межує з зоною конфлікту, протягом «найближчих кількох місяців» у межах інсценованої провокації, щоб перевірити Альянс на міцність; про цей ризик згодом також говорили представники Франції та Нідерландів.

Останніми тижнями Європа стикається зі зростанням кількості випадків порушення повітряного простору та спроб диверсій, оскільки напруженість у відносинах із Росією продовжує зростати через її повномасштабну війну в Україні. У серпні розвідка США попередила, що Москва планує обмежений напад на країну НАТО в найближчі роки.

Драгоне, голова Військового комітету НАТО, зазначив, що в суботу генерали Альянсу не обговорювали ці останні попередження, але наголосив, що НАТО має готові військові плани обсягом «4000 сторінок» для захисту східного флангу — від сценаріїв, що передбачають «мінімальну кризу чи втручання на нашій території», і далі. У 2023 році, після повномасштабного вторгнення Москви в Україну, союзники по НАТО погодили три оперативні регіональні плани оборони.

Союзники «готові на випадок ескалації», — сказав Драгоне. — «У разі нападу ми знаємо, що робити».

«Безрозсудна поведінка Росії протягом останніх тижнів і місяців… продовжує випробовувати рішучість союзників» і «має на меті підірвати довіру та послабити нашу єдність», — сказав Драгоне, додавши: «Хочу чітко заявити: ці спроби нас не роз’єднують. Вони вдосконалюють наші інструменти, роблячи нас значно згуртованішими та рішучішими».