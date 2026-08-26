Серед залишків російських балістичних ракет 9М723 «Іскандер», 3М22 «Циркон» та РМ-48У для ударів по наземних цілях із комплексів «С-300/400» продовжують знаходити іноземні компоненти мікроелектроніки з Китаю, Японії та країн Європи. Найбільше елементів виробництва США.

Про це розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передав кореспондент Суспільного.

За його словами, українські фахівці встановили мікрокомпоненти, серед яких, зокрема, мікрочипи, конденсатори, мікроконтролери та мікросхеми виробництва 27 американських компаній. Також ідентифікували елементи з таких країн: Німеччина; Франція; Італія; Велика Британія; Швейцарія; Японія; Південна Корея; Тайвань; Китай.

«США — лідер у балістиці. Чому? Тому що балістика найвимогливіша з точки зору якості і характеристик продукції», — казав Власюк.

Також у нових ракетах «Іскандер», каже експерт, знаходять російську супутникову систему навігації «Комета», яка переважно містить американські елементи.

Дані про компоненти, виробника та серійні номери Україна передає партнерам. За словами Власюка, мікроелектроніка до Росії потрапляє переважно через треті країни, тому планують більше уваги приділяти експортному контролю.

«Один з перших пунктів нашого плану — це максимальна синхронізація у всіх юрисдикціях країн, які застосовують санкції проти Росії, щоб всі виробники балістичних засобів ураження були санкціоновані. Ці цифри передані не вперше, і ми очікуємо у вересні-жовтні внесення до санкційних списків всіх російських виробників балістичних засобів ураження. Мова йде про сто плюс підприємств», — сказав уповноважений з питань санкційної політики Власюк.

У співпраці зі США вдалося зменшити або заблокувати постачання близько 10 елементів до РФ, зокрема мікрочипів. Водночас електроніка в останніх балістичних ракетах поліпшилася порівняно зі зразками 2022 року.

Україна лобіюватиме санкції проти російських інженерів, вчених та конструкторів ракет.

«Якщо припинити постачання, прийняти санкції, зробити експортний контроль, то ми думаємо, що це абсолютно вирішально вплине на можливість РФ виробляти нові балістичні ракети», — наголосив він.

Окрім мікроелектроніки, Росія отримує також хімічну сировину, необхідну для ракетної галузі, а також деталі для верстатів. Цілі модулі, системи та вузли виготовляються у Сполученому Королівстві, Іспанії, Німеччині, Швеції, Італії, Японії та США.