Сенатор США Дарлін Грем виграла номінацію від Республіканської партії на заміну свого покійного брата на загальних виборах у Південній Кароліні, що стало черговою перемогою для президента Дональда Трампа після того, як він її підтримав.

Грем перемогла конгресмена США Ральфа Нормана у позачерговому турі республіканських праймеріз, через два тижні після того, як вони посіли перше місце на 10-сторонніх праймеріз, пише АР.

Незважаючи на те, що Грем була політично невідомою, вона перемогла деяких провідних політиків Південної Кароліни на позачергових виборах, що розгорнулися після раптової смерті Ліндсі Грем минулого місяця. Губернатор Генрі Макмастер призначив її до кінця поточного терміну її покійного брата, і вона швидко отримала підтримку Трампа, який заохочував її взяти участь у перегонах на повний термін і минулого тижня проводив кампанію за неї в штаті.

Грем розчулилася, звертаючись до своїх прихильників у вівторок увечері, сказавши, що сумує за братом щодня.

«Останні кілька тижнів були неймовірно складним часом для нашої родини, але знаєте що? Ми це зробили», – сказала вона.

Грем зустрінеться з кандидаткою від Демократичної партії Енні Ендрюс у листопаді.

У понеділок MAGA Inc., суперкомісія політичної дії (PAC), яка підтримує Трампа та пов’язаних з ним республіканців, але поки що мало витратила на кандидатів Трампа на проміжних виборах цього року, витратила майже 830 000 доларів на дзвінки виборцям та розсилку текстових повідомлень на підтримку Грема.

Серед невідомих питань, що залишалися напередодні вівторка, було те, чи буде достатньо підтримки Трампа, щоб допомогти політичному новачку з відомим прізвищем, чиї політичні позиції раніше не були визначені, пройти фінішну пряму до висування кандидатури.

Втративши провідного адвоката Сенату, коли Ліндсі Грем помер 11 липня, Трамп мав намір зіграти певну роль у виборі його наступника.

Трамп назвав обрання Дарлін Грем тимчасовою заміною її брата «неймовірною даниною поваги». Він також закликав її балотуватися на спеціальних праймеріз, підтримавши її ще до того, як вона офіційно оголосила свою кандидатуру.

У п’ятницю в Міртл-Біч Трамп повторив цю думку перед натовпом з кількох тисяч людей, закликаючи людей проголосувати за Грем, щоб зберегти податкові пільги, серед іншого.

«Я хочу, щоб це сталося», – сказав він. «Удачі, Дарлін».

Налагоджуючи з нею стосунки, Трамп може прагнути знайти ще одного союзника, який допоможе йому провести свій порядок денний через Сенат.

Протягом своєї короткої кампанії Грем саме це й робила. Вона неодноразово наголошувала виборцям на своєму намірі підтримувати політичні позиції Трампа і часто згадувала, зокрема, про свою співавторську підтримку законопроекту про голосування, який став ключовим пріоритетом для президента.

Грем зазнала невдачі на дебатах

Грем і Норман зустрілися на єдиних дебатах другого туру, і один момент з годинної сутички залишився в пам’яті.

Грем спіткнулася об питання про зовнішню політику — характерне питання її покійного брата — коли її запитали, чи мають США інтереси в національній безпеці на Тайвані та в Південнокитайському морі, що є давньою суперечкою як демократичної, так і республіканської адміністрацій.

Вона насилу відповіла, перш ніж визнати, що «національна безпека — це не моя тема» та «я не дуже добре поінформована про національну безпеку».

Грем уникла прямої відповіді та натомість відзначила багатий досвід свого брата та своє бажання зосередитися на більш внутрішніх питаннях. Її конкурент припустив, що відповідь Грем демонструє її недостатню кваліфікацію для цієї посади.

Частина виборців також вважає, що ідея підтримати Грем як данину пам’яті її покійного брата – не переконлива.

Жоден демократ не вигравав місце в Сенаті США в Південній Кароліні протягом десятиліть. Коли Ліндсі Грем востаннє балотувався у 2020 році, він переміг свого опонента-демократа з перевагою в 10 відсоткових пунктів.

Ці змагання були найдорожчими в історії штату та одними з найдорожчих перегонів до Конгресу в історії країни.