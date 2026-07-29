Сьогодні вранці Денис Штілерман просто і без пояснень запостив фото запуску якоїсь ракети.
В чаті зазначають: Судячи з фото — це балістична ракета на активній (стартовій) ділянці польоту, а не перехоплювач, помітив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.
Ознаки, на які варто звернути увагу:
Довгий рівний слід диму вниз — типовий для потужного розгінного двигуна балістичної ракети
Яскравий, “факельний” вогонь — великий маршовий двигун
Вертикальний підйом без різких маневрів
Велика висота вже на фото (тонкий силует зверху)
Перехоплювачі (ППО), навпаки:
зазвичай мають коротший слід
часто летять під кутом, а не строго вертикально
можуть робити маневри
виглядають “меншими” по факелу.
Висновок: це дуже схоже на запуск балістики (або її розгінна фаза), а не ракета ППО.