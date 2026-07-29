Сьогодні вранці Денис Штілерман просто і без пояснень запостив фото запуску якоїсь ракети.

В чаті зазначають: Судячи з фото — це балістична ракета на активній (стартовій) ділянці польоту, а не перехоплювач, помітив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

Ознаки, на які варто звернути увагу:

Довгий рівний слід диму вниз — типовий для потужного розгінного двигуна балістичної ракети

Яскравий, “факельний” вогонь — великий маршовий двигун

Вертикальний підйом без різких маневрів

Велика висота вже на фото (тонкий силует зверху)

Перехоплювачі (ППО), навпаки:

зазвичай мають коротший слід

часто летять під кутом, а не строго вертикально

можуть робити маневри

виглядають “меншими” по факелу.

Висновок: це дуже схоже на запуск балістики (або її розгінна фаза), а не ракета ППО.