ЄвроСоюз планує запровадити обмеження для понад 1600 компаній у межах нового пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Європейський Союз планує запровадити санкції проти понад 1600 компаній, які, за його словами, допомагають Росії у війні проти України, що є найбільшою кількістю фірм, які він вніс до чорного списку одним пакетом.

За словами людей, знайомих з цим питанням, ці компанії мають сукупний річний оборот понад 20 мільярдів доларів і мають понад 265 000 працівників.

Якщо пакет буде схвалено, він означатиме 50% зростання кількості організацій, що знаходяться під санкціями ЄС, під час війни Росії в Україні, додали люди, які анонімно описували приватну роботу. Усі країни ЄС повинні будуть підписати санкції.

Ця пропозиція є останньою спробою ЄС змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Європейські лідери кажуть, що посилення позицій України на полі бою та спад економіки Росії створили можливість для просування нових мирних переговорів, оскільки Москва переглядає прогнози зростання на 2026 рік у бік зниження. Президент США Дональд Трамп також знову залучається до війни, обіцяючи допомогти Києву будувати протиповітряну оборону.

Однак ЄС дедалі більше намагається запровадити санкції проти Москви, оскільки країни просять про винятки, щоб зменшити економічну шкоду.

Останній пакет, який готує відділ зовнішньої політики ЄС, Європейська служба зовнішніх дій, спрямований проти конкретних компаній, а не продуктів чи цілих галузей. Він розробляється вже кілька місяців, оскільки чиновники намагаються націлитися на будь-які несанкціоновані елементи російського військово-промислового комплексу, повідомили джерела.

Хоча пропозиція значно збільшить кількість фірм, що перебувають під санкціями ЄС, вона, ймовірно, не досягне економічного впливу попередніх пакетів, спрямованих проти російської нафтової промисловості та банківської системи.

Нова пропозиція буде прийнята у складних умовах. Нещодавно ЄС довелося послабити кілька пропозицій у рамках свого 21-го пакету санкцій проти Москви. Найголовніше, що він скоротив запропоновану заборону на передачу російського зрідженого природного газу іноземним країнам після того, як Греція відмовилася.

Франція та Італія також наполягали на пониженні пропозиції щодо заборони колишнім російським бойовикам в’їзду до ЄС. Інші країни успішно скасували потенційні заборони на імпорт деяких російських видів риби, таких як тріска та минтай.

З огляду на ці труднощі, чиновники повідомили посланцям ЄС, що вони планують поширити нову пропозицію найближчими тижнями, щоб дати столицям достатньо часу для розгляду, сказали джерела. Метою буде прийняття санкцій на зустрічі міністрів закордонних справ у жовтні.

Окремо блок готує додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з примусовою депортацією українських дітей, додали джерела. Вони також можуть бути прийняті восени.

Новий пакет з’являється на тлі посилення Україною та Росією своїх атак. Україна завдає ударів по нафтопереробних заводах та паливних складах глибоко всередині Росії, тоді як Москва виснажила запаси ракет-перехоплювачів Києва своїми потужними ударами по великих містах.

Тим часом Німеччина, Франція та Велика Британія — три найбільші економіки Європи — відновлюють зусилля, спрямовані на залучення Путіна до мирних переговорів у координації з Зеленським. Команда президента Європейської Ради Антоніо Кости також звернулася до Кремля з проханням відкрити канал для підготовки до потенційних переговорів щодо припинення війни.

Однак Путін відхилив усі заклики до припинення вогню, яке дозволить провести мирні переговори, стверджуючи, що це дозволить Києву переозброїтися та посилити свою оборону. Він хоче, щоб Україна, як умову будь-якої мирної угоди, відмовилася від території на сході Донецької області, що Київ виключає.