Про це повідомив радник президента Сергій Флеш.

-На зустрічі Президент визначив одне з найважливіших завдань – питання противодіі реактивним «Шахедам».

Реактивні «Шахеди» це справді виклик для нашої ППО, але реактивні «Шахеди» є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу.

Сьогодні я провів день на полігоні, де ми тестували варіанти протидії МЕШ-мережам силами РЕБ.

Я з радістю можу сказати, що виробники РЕБ за сприяння Brave 1 та Головного управління радіоелектронної боротьби ГШ рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування «Шахедами» через радіомодеми МЕШ.

Я знаю, як та чім ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій, – повідомив радник президента.