Про це генерал Кейн повідомив під час слухань у Сенаті.

-Я хочу підкреслити, що надзвичайно важливу роботу виконує українська промислова база, розвиваючи власні можливості.

Це стосується як їхніх систем протиповітряної оборони, так і систем повітря-повітря. Я зазначу, що нещодавно ми стали свідками першого випадку, коли український винищувач F-16 збив російський літак.

Тому я вважаю, що їхня здатність нарощувати рівні оборони значно покращилася за останні кілька років завдяки допомозі та підтримці багатьох.

Також Кейн відповів на запитання щодо своєї позиції у війні: «Я хочу, щоб перемогла Україна».