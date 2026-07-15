Українські військові вперше показали роботу морського дрона Barracuda.
У ВМС ЗС України пояснили, як використовують його максимально ефективно.
“Кілька морських дронів. Одна успішна операція.
Дрон-камікадзе Barracuda непомітно наближається до покинутого судна, де окупанти облаштували спостережний пункт. Після цього безекіпажний катер із модулем некерованих ракет завдає удару по прибережній смузі, де розташовані ворожі укриття.
Далі в бій вступає носій БпЛА, який запускає розвідувальні та FPV-дрони. За лічені хвилини замасковані позиції окупантів стають цілями для точних ударів.