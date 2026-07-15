Росія дедалі більше залежить від експорту сирої нафти, оскільки українські удари по НПЗ суттєво скоротили можливості переробки сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Скільки нафти експортує Росія

За чотири тижні до 12 липня середній обсяг морських поставок російської сирої нафти становив 4,21 мільйона барелів на добу – лише на 10 тисяч барелів менше за найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Однак зростання експорту не означає швидкого продажу сировини – навпаки, дедалі більше танкерів простоюють у морі в очікуванні покупців чи перевалки.

Де саме застрягли танкери

Пʼять танкерів із нафтою марки Urals стоять на якорі біля єгипетського порту Мерса-ель-Хамра. Ще пʼять суден чекають біля архіпелагу Ріау неподалік Сінгапуру – одного з головних районів роботи так званого “тіньового флоту”, який перевозить російську нафту в обхід санкцій.

Партії нафти Sokol, Sakhalin Blend та ESPO з Далекого Сходу також можуть чекати на перевалку кілька тижнів. Через це загальний обсяг російської нафти в морі зріс приблизно до 135 мільйонів барелів.

Чому виникла ця ситуація

За даними Bloomberg, причина – масштабні атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи Росії, зокрема на “Газпром нафтохім Салават” та Афіпський НПЗ.

Через це обсяги переробки нафти в Росії у липні впали до найнижчого рівня за понад 21 рік. Наслідком стало загострення дефіциту пального всередині країни та необхідність експортувати нафту, яку неможливо переробити.

За даними ОПЕК, у червні Росія видобувала 8,93 мільйона барелів нафти на добу, приблизно на 830 тисяч барелів менше за погоджений рівень у межах домовленостей із країнами-виробниками.

Що відбувається з доходами РФ

Експортні доходи Росії скорочуються. За чотиритижневим середнім показником валова вартість нафтового експорту до 12 липня становила 1,68 мільярда доларів на тиждень – приблизно на 200 мільйонів менше, ніж тижнем раніше.

Падіння доходів пов’язане насамперед зі зниженням цін на нафту:

Urals із балтійських портів – 52,61 долара за барель;

Urals із чорноморських портів – 52,13 долара;

далекосхідна ESPO – 67 доларів за барель;

нафта з доставкою до Індії дешевшає вже одинадцятий тиждень поспіль, досягнувши 70,58 долара.

Що з поставками до Азії

Попри загальні проблеми, поставки до азійських країн залишаються високими – за чотири тижні до 12 липня вони зросли до 4 мільйонів барелів на добу, це найбільший показник від початку повномасштабної війни.

Водночас частина танкерів вирушає без зазначення кінцевого пункту призначення, що може свідчити про пошук нових покупців.