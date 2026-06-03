Командувач Сил Безпілотних Систем ЗСУ Мадяр (Бровді) показав, як українські дрони атакували сьогодні термінал у Петербурзі та кораблі у Кронштадті.

-Птахи 1 ОЦ СБС вполювали та запалили корвет «Бойкий», носій керованої ракетної зброї.

06:35 03.06.26. Сухий док ім.Велещинського, Кронштадт (Санкт-Петербург), колиска російського ВМФ.

Втомлений походом, корвет «Бойкий» у лютому 2026 став на плановий ремонт.

Корвет «Бойкий», проєкт 20380, третій корвет Балтійського флоту ВМФ. Свіженький, не гепаний, 2011 року на воду, з 2013- на озброєнні.

Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга.

Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна «Адмірал Владимирский».

Корвет дефлоровано Птахами 1 ОЦ Сил Безпілотних Сиситем.

Як там було у 1921 під час придушеного кривавого повстання матросів? «Владу Радам, а не партії!» метафорично, але символічно- ляща диктаторському режиму. І вже точно тенденційно, – зробив висновок Мадяр.

Він прокоментував у атаку на термінал у Петербурзі:

-Зайшли без стуку, під покровом білих ночей. Прикрий вікно, бздюхає у Європу.

Місця сакрального коріння диктатора, де “ленинградская улица” 60 рочків тому навчила вову бити першим.

Петербурзький економічний форум- увімкнути калькулятори економічних перспектив та тенденцій.

Нафтовий термінал «Санкт-Петербург»- 20-та протягом тридцяти трьох діб, ювілейна нафтоналивайка, успішно прикурена Волелюбним Українським Птахом (у період з 01 травня по 03 червня).

Сьогодні- спільною операцією сил та засобів глибинного ураження СБС, ССО, СБУ, ГУР

Такі от “заколоченноє окно” та дворові понти.