Китай будує у віддаленій пустелі великий військовий комплекс, який, на думку деяких експертів з безпеки, призначений для того, щоб жоден американський перший удар по ядерному арсеналу Китаю не зміг позбавити Пекін можливості завдати удару у відповідь пише Унiан.

Супутникові знімки показують, що Пекін будує розгалужену мережу стартових майданчиків, бункерів і вузлів зв’язку поруч з ізольованими ядерними шахтами, в яких зберігаються ракети китайської армії з найбільшою дальністю польоту.

Китай побудував понад 80 стартових майданчиків і три восьмикутні споруди на північному заході, неподалік від ядерного шахтного поля Хамі.

“Зображення показують понад 80 майданчиків, які можуть бути використані для розміщення флоту мобільних ракетних установок і зенітних батарей Китаю, що розширюється. За словами трьох аналітиків з питань безпеки, вони також показують об’єкти, які можуть використовуватися для радіоелектронної боротьби, супутникового зв’язку та управління операціями”, – зазначається в статті.

Масштаби будівництва вказують на значне розширення укріпленої інфраструктури, призначеної для захисту та експлуатації наземних ядерних сил Китаю.

“Ми бачимо, що ця інфраструктура будується в грандіозних масштабах, охоплюючи тисячі квадратних кілометрів пустелі за межами шахтних полів”, – сказав Олександр Нейл, науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum.

Нова інфраструктура зосереджена навколо двох восьмикутних споруд, побудованих за останні шість років у східному Сіньцзяні. Обидві розташовані на південний захід від ядерних шахт Хамі – одна приблизно за 140 кілометрів, інша – приблизно за 230 кілометрів.

Супутникові знімки показують, що споруди містять житлові приміщення для персоналу та велику військову техніку. Навколо центру розташоване кільце будівель, у яких розміщується військовий персонал. Третій шар, можливо, призначений для зберігання військової техніки, включаючи пускові установки.



Вони оточені броньованими бункерами та укріпленими складами зброї, а також аеродромами та залізничними станціями, що з’єднують восьмикутні комплекси з шахтами Хамі.

При цьому, згідно з аналізом супутникових фото, цього місяця та протягом квітня навколо північного восьмикутного комплексу проводилися навчання за участю великої військової техніки. На останніх знімках також видно великі намети і, за словами двох аналітиків, замасковані стартові майданчики, вирубані в пустелі, деякі з яких оснащені батареями зенітних ракет.