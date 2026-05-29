У Фінляндії, за 30 км від кордону з Росією, НАТО проводить масштабні військові навчання “Northern Star”, які відбуваються на тлі зростання інцидентів із використанням безпілотників у повітряному просторі країн Альянсу. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Тактичні навчання “Northern Star” на полігоні Вуосанка в Кааяні, у центральній Фінляндії, об’єднують сім країн НАТО: Збройні сили Фінляндії, США, Польщі, Великої Британії, Франції, Італії та Угорщини. Протягом кількох місяців близько 9 000 військових тренуватимуться у складних умовах північного регіону з густими лісами та температурами до -20°C узимку.

Союзні війська відпрацьовують сценарії бою та швидкого розгортання, використовуючи бойові стрільби, піхотні та вертолітні навчання, включно з американськими важкими транспортними гелікоптерами Chinook, які взаємодіють із танками для переміщення військ і техніки у складних умовах.

Поряд із традиційними військовими можливостями ключовим елементом “Northern Star” є ініціатива НАТО “Eastern Flank Deterrence Initiative” (EFDI), яка передбачає створення “автономної зони”, де можуть діяти безпілотні системи, подібно до концепції так званої “стіни дронів” або “мережевих роїв дронів”.

EFDI також передбачає значну присутність військ, включно з багатонаціональними бойовими групами, які можуть бути розгорнуті у разі засідок або серйозної загрози.

Посилена стратегія стримування НАТО формується на тлі того, як союзники намагаються модернізувати можливості східного флангу. Розвиток технологій дронів постійно змінює характер бойових дій в Україні та за її межами, і хоча Україна стає лідером у цій сфері, російська армія здатна масштабувати виробництво дешевше та запускати дрони на більші відстані.

Навчання “Northern Star” — щорічні та плануються заздалегідь — проходять на тлі інцидентів, пов’язаних із російською активністю, які непокоять країни НАТО.