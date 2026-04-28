У “Дії” спростили відкриття рахунку для українців, трансформуючи банкінг, повідомили в цьому онлайн-сервісі державних послуг, пише УНН.

Раніше відкриття банківського рахунку означало: похід у відділення, паперові документи або фото паспорта й відеоверифікацію. Це уповільнювало процес і створювало додаткові бар’єри для користувачів, зазначили у “Дії”.

“Сьогодні цей сценарій змінюється – і ми формуємо новий технологічний стандарт. Завдяки “Дії” верифікація особи під час реєстрації в банку триває кілька хвилин: просто у смартфоні, без паперів і зайвих дій”, – повідомили у сервісі держпослуг.

Як повідомляється, уже 24 банки інтегрували сервіси “Дії”.