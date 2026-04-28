Олена Київець склала присягу народного депутата і долучилася до парламентської фракції «Слуга народу».

Згідно зі статтею 79 Конституції України Київець склала перед Верховною Радою присягу.

Як повідомляє Укрінформ, Київець – докторка юридичних наук, професорка кафедри міжнародного та європейського права Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана, балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга народу”, але тоді опинилась у непрохідній частині списку (№161)

Зараз вона отримала замість Дар’ї Володіної, яка склала депутатські повноваження за власним бажанням.

Олена Київець була помічницею народного депутата Олега Кулініча з депутатської групи «Довіра». У 2016 році разом із Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації «Ліга професорів права».