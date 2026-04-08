У росії через спроби блокування Telegram і VPN-сервісів зафіксували масштабний колапс державних та фінансових сервісів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

За даними ЦПД, в рф другий день поспіль “лежать” банківські додатки, портал “госуслугі” та сайти енергетичних компаній.

Найбільші перебої помітили в москві, санкт-петербурзі та свердловській області, де зафіксовано тисячі скарг на неможливість оплатити комунальні послуги чи скористатися особистими кабінетами.

Намагаючись виявити замаскований трафік та VPN, алгоритми “роскомнадзора” почали помилково ідентифікувати легальні запити банків та держсервісів як ворожі, що призвело до їх автоматичного блокування – йдеться в дописі ЦПД.