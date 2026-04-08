До Миколаївського районного управління поліції звернулася 86-річна мешканка Миколаєва, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв.

Як інформують в поліції Миколаївської області, зі слів заявниці, у месенджері їй зателефонували невідомі, які представилися співробітниками правоохоронних органів та повідомили, що жінка нібито підозрюється у співпраці з країною-агресором, і у межах кримінального провадження у її квартирі необхідно провести «онлайн-обшук». На що потерпіла погодилась.

З’ясувавши, що жінка має значні заощадження, аферисти повідомили, що кошти тимчасово вилучить їхній «кур’єр» до завершення перевірки та для нібито безпеки назвали кодове слово, яке потрібно було повідомити при передачі грошей.

Обговоривши час і дізнавшись адресу, до потерпілої прийшла жінка, якій вона передала свої заощадження: 165 500 гривень, понад 6 тисяч доларів США та 1 євро. Після цього псевдоправоохоронці перестали виходити на зв’язок.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

