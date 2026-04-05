Наступні кроки у військовій кампанії США проти Ірану передбачають використання майже всього арсеналу крилатих ракет-невидимок JASSM-ER, взяті з арсеналів, призначених для інших регіонів.

Наказ про виведення зброї вартістю 1,5 мільйона доларів з тихоокеанських арсеналів було видано наприкінці березня, за словами особи, безпосередньо обізнаної з цим питанням. Ракети на американських об’єктах в інших місцях, включаючи континентальну частину США, будуть переміщені на бази Центрального командування США або до Фейрфорда у Великій Британії, сказала особа, якій було надано анонімність для обговорення конфіденційних деталей, пише Bloomberg.

Після переміщення лише близько 425 JASSM-ER з довоєнних 2300 залишиться доступним для решти світу. Цього приблизно вистачить для 17 бомбардувальників B-1B на одне завдання. Ще близько 75 «несправних» через пошкодження або технічні несправності.

JASSM-ER, або спільна ракета класу “повітря-поверхня” з розширеною дальністю, може пролетіти понад 600 миль і була розроблена для ураження цілей на безпечніших відстанях, щоб уникнути протиповітряної оборони противника.

Поряд з JASSM меншої дальності, дальність якої становить близько 250 миль, близько двох третин американських запасів було виділено на війну в Ірані, за словами джерела.

Поставки ракет-перехоплювачів та ударної зброї великої дальності були під питанням з моменту початку повітряної кампанії США та Ізраїлю 28 лютого. Заміна того, що використовувалося, займе багато років виробництва на поточному рівні.

США використовують велику кількість далекобійної зброї, такої як JASSM-ER, для ударів, обмежуючи ризик для військовослужбовців, але зменшуючи запаси систем, призначених для більш потужних супротивників, таких як Китай.

США та Ізраїль заявили, що знищили значну частину протиповітряної оборони Ірану, що дозволило їм використовувати дешевшу зброю для ураження цілей у країні. Але в п’ятницю було збито американський винищувач F-15E. Невдовзі після цього було збито штурмовий літак A-10, а два бойові пошуково-рятувальні гелікоптери були підбиті іранським вогнем, повідомляє New York Times.

За словами джерела, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання, операції США протягом перших чотирьох тижнів війни витратили понад 1000 ракет JASSM-ER. Американські літаки також випустили 47 ракет під час рейду з метою захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, повідомило джерело.

З 2009 року США виділили кошти на закупівлю понад 6200 ракет JASSM, а виробництво базової ракети JASSM для поставок США припинилося близько 10 років тому.

Запланований обсяг виробництва компанії Lockheed Martin Corp. на 2026 рік становить 396 одиниць версії з більшою дальністю, хоча можна виготовити до 860, якщо лінія, яка також виробляє протикорабельні ракети LRASM, буде повністю орієнтована на JASSM.

Використання такої великої кількості JASSM-ER для війни в Ірані не означає, що всі вони будуть використані. Досі їх запускали з бомбардувальників B-52 та B-1B, а також з винищувачів-ударників.

Центральне командування США та Міністерство оборони не одразу відповіли на запити про коментарі.

«Кам’яний вік»

Незрозуміло, що президент Дональд Трамп планує далі щодо кампанії США. Оскільки наземні війська, включаючи морських піхотинців та десантників, переміщуються до регіону, виникли чутки про захоплення острова Харг, де розташовані головні нафтові термінали Ірану.

У своїй промові в середу ввечері Трамп заявив, що «протягом наступних двох-трьох тижнів ми повернемо їх у кам’яний вік, де їм місце», не уточнюючи, що це означає для цивільного населення, військових чи уряду Ірану.

У вівторок голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що США почали запускати бомбардувальники B-52 над Іраном, маючи на увазі, що повітряний простір тепер безпечніший для атак з використанням дешевших і більшої кількості високоточних бомб JDAM.

Але окрім двох американських літаків, збитих у п’ятницю, Іран також знищив понад 12 ударних безпілотників MQ-9 під час війни.

Той факт, що старіші, повільніші B-52 лише зараз пролітали над Іраном, «піднімає питання про те, якою мірою США продовжують покладатися на можливості протистояння», – сказав Келлі Гріко, старший науковий співробітник Центру Стімсона.

Іран запустив понад 1600 балістичних ракет по всьому регіону, згідно з офіційними повідомленнями країн Перської затоки, та близько 4000 рудиментарних крилатих ракет типу «Шахед». Тільки для захисту від балістичних ракет знадобиться щонайменше 3200 перехоплювачів.

Хоча Lockheed Martin виробляє близько 650 перехоплювачів Patriot PAC-3 на рік, у січні компанія підписала угоду про виробництво 2000 на рік до 2030 року. Компанія також виробляє 96 перехоплювачів THAAD на рік, але досягла окремої угоди про збільшення цієї кількості до 400.

США випустили сотні крилатих ракет «Томагавк» під час нападу на Іран. До війни в США на озброєнні було близько 4000 «Томагавків», включаючи старіші моделі та протикорабельні варіанти. Корпорація RTX випустила близько 100 нових ракет у 2025 році, тоді як близько 240 старіших моделей було модернізовано до останнього стандарту Block V.