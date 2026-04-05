В одній з військових частин України виявлено масове порушення: туди потрапили близько 2 тисяч осіб, які, ймовірно, є непридатними до служби за станом здоров’я.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила Військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

В одній із військових частин триває масштабна перевірка через масове прибуття мобілізованих, які, за попередніми даними, непридатні до служби. Ця ситуація стосується близько 2 тисяч осіб, зазначила Ольга Решетилова.

Через складність ситуації до процесу залучили представників Міністерства оборони та командування Сухопутних військ, щоб з’ясувати, на якому саме етапі стався системний збій.

“Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?”, – пояснила вона.

Військовий омбудсмен наголосила, що цей випадок неможливо просто констатувати як факт, адже йдеться ппро мобілізацію двох тисяч непридатних до служби людей.

“Питання в тому, як це стало можливим в принципі”, – додала вона.

