У Польщі планують запустити серійне виробництво мініракет протиповітряної оборони Mark 1, призначених для боротьби з безпілотниками.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив польський оборонний гігант PGZ в Х.

Так, у Польщі розгортають справжній “антишахедний конвеєр”, здатний випускати до 10 000 ракет щороку. Цей проект стане радикальною відповіддю Європи на масовані атаки безпілотників, якими Росія тероризує Україну та загрожує кордонам НАТО.

Стало відомо, що про масове виробництво антидронових ракет Mark 1 стратегічну угоду уклали польський оборонний гігант PGZ та естонська технологічна компанія Frankenburg Technologies.

Головною проблемою ППО досі була вартість: збивати дрон за 20 000 доларів ракетою за 200 000 доларів – шлях до виснаження бюджету. Естонська розробка Mark 1 покликана зламати цю логіку. Це перше у світі масове та доступне рішення, що працює за принципом “вистрілив і забув”.

По-перше, Mark 1 матиме інтелектуальне наведення. Оптико-електронна головка самонаведення дозволяє ракеті самостійно “полювати” на ціль без втручання оператора.

По-друге, інноваційна БЧ масою 500 грамів використовує скляні фрагменти. Вони значно ефективніші проти легкої обшивки дронів 3-го класу (типу Shahed) за традиційний метал.

Робочі характеристики:

знищення цілей на відстані до 2 км та висоті до 1,5 км;

твердопаливний двигун забезпечує миттєвий вихід на перехоплення.

Вже у квітні-червні 2026 року Mark 1 пройде бойове хрещення в Україні. Результати випробувань проти реальних російських “пташок” ляжуть в основу серійного виробництва у Польщі.

При цьому у рамках партнерства передбачено розвиток наступної версії Mark II із дальністю ураження до 5–8 км, що посилить можливості ешелонованої протиповітряної оборони. Це дозволить створити щільний “залізний купол” над стратегічними об’єктами та містами, роблячи масовані атаки безпілотників безглуздими.

Запуск виробництва такої потужності в Польщі фактично означає створення європейського хабу антидронової безпеки, де кількість і дешевизна ракет нарешті переважить кількість ворожих дронів.