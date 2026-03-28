Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області. Про це Лубінець повідомив у Telegram, пише УНН.

Місто Олешки – не живе, а виживає! Я звернувся до МКЧХ та російської сторони. У місті – катастрофічний дефіцит питної води, відсутні стабільні електро- та газопостачання, обмежена медична допомога. Люди змушені економити кожен ковток води та кожну крихту їжі. А спроби доставки продуктів обертаються загибеллю водіїв або зривами перевезень через смертельну небезпеку на дорогах! – розповів Лубінець.

Він наголосив, що це не просто гуманітарна криза. Це свідомий тероризм російської федерації проти мирного населення.

Лубінець зазначив, що ще на початку місяця звернувся до уповноваженої з прав людини в рф та до Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У зверненні до російської сторони він закликав забезпечити гуманітарний коридор для безпечної евакуації цивільних з Олешок і навколишніх населених пунктів. А також розповів про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення.

У зверненні до МКЧХ – вимога використати їхній мандат для сприяння встановленню гуманітарного діалогу між українською та російською стороною, організації безпечного маршруту для евакуації цивільних, а також забезпечення доступу гуманітарної допомоги для осіб, які фактично залишилися без їжі та води.

Омбудсмен наголосив, що за майже за місяць ситуація не змінилася. Хоча держава-окупант відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а саме положень статей 55 та 59 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, має забезпечувати цивільне населення продовольством, медичними засобами та сприяти доставці гуманітарної допомоги.

Україна бореться за кожного свого громадянина. І світ має дати чітку оцінку цим діям! А МКЧХ повинен перейти від спостереження до рішучих дій – бо ціна зволікання вимірюється людськими життями – додав уповноважений.