Марсохід NASA Perseverance за допомогою георадара виявив підземні залишки стародавньої річкової дельти в кратері Джезеро. Вчені вважають, що це одні з найдавніших доказів існування води на Марсі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Дослідження показало шаруваті відкладення на глибині до 35 метрів, які сформувалися приблизно 3,7-4,2 мільярда років тому – на ранньому етапі історії планети.

Виявлені структури свідчать про існування великої дельти, де річка впадала в озеро. Це середовище могло бути придатним для збереження слідів життя.

Ми вважаємо, що в кратері Джезеро існувало давнє середовище, багате на воду, здатне до збереження біосигнатур– зазначила планетолог Емілі Кардареллі.

Вчені підкреслюють, що георадар став ключовим інструментом для дослідження підповерхневих структур.

Це ще більше підтверджує, що георадар є надзвичайно цінним інструментом для вивчення планетарної геології– заявив дослідник Девід Пейдж.

Науковці зазначають, що дедалі більше доказів вказують на те, що в минулому Марс мав тепліший клімат і рідку воду на поверхні, що відкриває нові перспективи у пошуках життя.