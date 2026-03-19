Міністр закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила, що вона оптимістично налаштована щодо того, що її країна може приєднатися до Європейського Союзу вже у 2028 році, додавши, що очікує, що рибальство та сільське господарство будуть найскладнішими питаннями переговорів. Про це міністр заявила виданню Reuters, передає УНН.

Ми переконалися, що мати голос за столом переговорів корисно – сказала Гуннарсдоттір.

За її словами, якщо ісландські виборці вирішать відновити переговори, то рибальство буде найскладнішим питанням для обговорення. Ісландія в минулому не погоджувалася з ЄС щодо квот на риболовлю, які впливають на один з головних рушійних сил її економіки.

Вона додала, що будь-які нові переговори повинні бути зосереджені на найскладніших питаннях, таких як рибальство, сільське господарство та ринок праці, з самого початку.

Якщо ми це зробимо, то я досить оптимістично налаштована, що до кінця 2028 року ми станемо членами Європейського Союзу – зазначила Гуннарсдоттір.

Як пише видання, країна є членом НАТО та вже входить до єдиного європейського ринку та Шенгенської зони відкритих кордонів. Зростання вартості життя та повномасштабна війна росії в Україні відновили інтерес Ісландії до вступу до блоку, як показали опитування.

Також неодноразові погрози президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію, розташовану між Ісландією та Сполученими Штатами, також привернули увагу до можливого членства в ЄС.