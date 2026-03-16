Як повідомлялося, Біля Монументу Незалежності у Києві впав російський дрон із ШІ. Це демонстрація нових можливостей (ФОТО, ВІДЕО). Було озвучено припущення, що збитий дрон – це “Ланцет”.

Однак радник міністра оборони Сергій Флеш не поділяє такої думки.

-Жодні «Ланцети» не можуть долетіти до Києва. Це електричні ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління.

Я вважаю що вiрогiдно уламки або фрагменти були навмисно скинуті з «Шахедів» як частина інформаційної спеціальної операції ворога.

Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі, опубликовав службовi фотографії поліції з місця виявлення уламків.

Ми продовжуємо збирати інформацію для аналізу подій. Вивчаємо радіосигнали, вiдео з камер, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів. Поки що робить якісь висновки зарано, – написав Флеш.