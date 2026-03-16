Цей удар “Ланцетом”, який мав ознаки використання автономного штучного інтелекту, мав на меті демонстрацію нових можливостей терористичних ударів рашистів.

Рашисти вперше застосували для удару по Києву новий тип ударних дронів, які складають значну загрозу.

За попередньою інформацією, яку отримав Defense Express з власних джерел, дрон, який сьогодні впав поряд із Монументом Незалежності – це “Ланцет”. Чи був саме цей об’єкт ціллю цього удару, чи дрон цілив у щось інше, наразі з’ясовується. А сам факт його знищення саме у центрі Києва не є таємницею.

На те, що це саме “Ланцет” вказують уламки цього дрона. Зокрема доволі характерне Х-подібне хвостове оперення “Ланцета” зі штовхаючим гвинтом. Також є фото крила, на якому номер з індексом RF.

Наразі триває аналіз уламків. Але попередньо, на основі навіть цієї дуже обмеженої інформації, вже можливо зробити кілька висновків.

З великою долею ймовірності, у цьому дроні-камікадзе “Ланцет” був використаний штучний інтелект. Він був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв’язку з оператором. На це вказує дуже незвичне маркування у вигляді кольорових кругів.

Таке маркування зустрічається на російських автономних дронах V2U. Як вважається, воно потрібно для того, щоб дрони тримались один одного, рухаючись “зграєю”. І сьогоднішня ранкова атака дронами по Києву, якраз й була груповою. Також не виключено, що на цьому дроні був використаний зв’язок за допомогою mesh-модемів чи мобільного зв’язку.

Щодо дальності польоту “Ланцета”, то зазвичай вона фігурує, як 50 км, але це параметр – дальність зв’язку. Але у РФ вже вихвалялись тим, що вже регулярно літають на дальність 90 км, а рекордом є 136 км.

“Ланцет”, “Изделие 51”

Водночас до центру Києва від кордону РФ понад 200 км. Чи може “Ланцет” взагалі подолати таку відстань наразі є відкритим питанням і не виключеним варіантом. Водночас до Києва з території Білорусі 90 км.

Також варто додати, що загалом сам факт спроби удару по центру Києва дроном “Ланцет”, який несе бойову частину вагою до 3 кг, вбачається лише заходом демонстрації нових можливостей терористичних ударів РФ. З іншого боку, знімає будь-які застереження щодо автономізації українських далекобійних дронів.