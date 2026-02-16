Китай активно будує приховані ядерні комплекси у віддалених гірських долинах південно-західної провінції Сичуань.

Про це пише The New York Times, посилаючись на супутникові знімки, передає Уніан.

Одним із ключових об’єктів, що привернув увагу журналістів та експертів, є долина Цзитун, де китайські інженери зводять нові бункери та захисні вали. Супутникові дані показують численні труби, що вказують на роботу з високонебезпечними матеріалами – ймовірно, там виготовляють звичайну вибухівку, яка використовується як детонатор у ядерних боєголовках.

Ще один об’єкт, Пінгтонг, оточений подвійною огорожею, спеціалізується на виробництві ядерних боєголовок з плутонієм. Центральна споруда з вентиляційною трубою висотою 117 метрів була недавно відремонтована: додані нові вентиляційні отвори та теплорозсіювачі. Поруч триває активне будівництво, а над входом видніється гігантський напис слів лідера Китаю Сі Цзіньпіна: “Залишайтеся вірними основоположній справі та завжди пам’ятайте про нашу місію”. Цей заклик, видимий з космосу, символізує ідеологічну основу ядерної експансії.

Ці комплекси – лише частина мережі секретних об’єктів, створених ще в 1960-х роках за проєктом Мао Цзедуна “Третій фронт”. Тоді десятки тисяч вчених вирубували в горах лабораторії, щоб захистити ядерну програму від ударів США чи СРСР. Після розрядки 1980-х багато з них скоротили, але з 2019 року модернізація прискорилася.

“Зміни, які ми бачимо на цих об’єктах, відповідають ширшим цілям Китаю стати світовою наддержавою. Ядерна зброя є невід’ємною частиною цього”, – зазначає Ренні Баб’ярз, експерт з геопросторової розвідки.

За оцінками Пентагону, Китай вже має понад 600 боєголовок і планує подвоїти цей показник до 2030 року. Хоча це менше, ніж арсенали США чи Росії, зростання викликає тривогу в Вашингтоні. Заступник держсекретаря Томас Г. Ді Нанно звинуватив Пекін у таємних ядерних випробуваннях, що порушують глобальний мораторій.

“Китай хоче опинитися в такому становищі, коли, на його думку, він значною мірою захищений від ядерного тиску з боку Сполучених Штатів”, – коментує Майкл С. Чейз з RAND Corporation.

