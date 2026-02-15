Під час візиту української делегації на перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів Quantum Frontline Industries німецька компанія Quantum Systems представила раніше невідомий реактивний БпЛА, пише Мілітарний.

Відео візиту, на кадри якого потрапив новий БпЛА, опублікувало видання «Укрінформ». Як повідомили в Офісі Президента, Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Мюнхена із зустрічі з керівництвом і працівниками першого спільного українсько-німецького підприємства Quantum Frontline Industries, яке виробляє дрони для Збройних Сил України. У зустрічі також узяв участь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Главі держави продемонстрували виробничі лінії та провели тестування першого виготовленого там ударного дрона. Технологія для виробництва дронів — українська. Заявляють, що вони оснащені штучним інтелектом і вже довели свою ефективність на фронті.

🇺🇦🇩🇪 Зеленський і Мерц обговорили спільні проєкти з виробництва зброї



Ключові теми обговорення під час зустрічі – подальша військова допомога, додаткові внески в програму PURL, дипломатична робота заради досягнення миру та енергетична підтримка, згідно з повідомленням на сайті… pic.twitter.com/dP0dAUw3UT — Ukrinform (@UKRINFORM) February 13, 2026

Під час візиту делегації німецька компанія Quantum Systems — одна із засновниць спільного підприємства — також представила лінійку своїх дронів. Серед них журналісти зафільмували й раніше невідомий реактивний БпЛА.

Жодної додаткової інформації про характеристики чи призначення цього дрона наразі немає. Судячи із зовнішнього вигляду, можна припустити, що це ударний дрон типу «middle strike» з відносно невеликою бойовою частиною. Ще одним варіантом призначення може бути реактивний дрон-перехоплювач.

З огляду на зовнішній вигляд представленої моделі, а також на те, що раніше про нього публічно не повідомляли, ймовірно, цей БпЛА все ще перебуває на стадії розробки.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року німецька компанія Quantum Systems та український виробник безпілотників Frontline Robotics оголосили про створення спільного підприємства Quantum Frontline Industries.

Український дрон-бомбер “Лінза 3.0”. Джерело: Frontline Robotics

У планах нового підприємства — масштабувати виробництво українських оборонних рішень, використовуючи німецький досвід автоматизації.

На новій лінії вироблятимуть дрони «Зум» та «Лінза», розроблені Frontline Robotics. Усі системи, виготовлені в Німеччині, постачатимуть українським військовим у кількості, визначеній Міністерством оборони України. У коментарі для «Мілітарного» компанія Frontline повідомила, що планує виробляти понад 10 тисяч дронів на рік.