Ми купуємо банани чи не частіше, ніж яблука чи груші. Ми використовуємо їхню солодкий та текстурований м’якуш у десертах, смузі та тістечках. Однак не всі знають про значення бананових плодоніжок при виборі фруктів у магазині.

Розвиток банана починається зі стебла. Якщо плід довше дозрівав у природних умовах, повільно та з великою кількістю сонячного світла, стебло коротке та швидко розвивається до своєї зрілої форми. Якщо банан був зібраний раніше й дозрів в штучних умовах, посилених етиленом, наприклад, під час транспортування або в спеціальних холодильних камерах, стебло зазвичай довше та тонше. Отже, банани з коротким, товстим стеблом мають солодший та більш кремовий м’якуш, тоді як банани з довгим, тонким стеблом прісні та водянисті всередині, пише видання Pysznosci.

Коли ви будете в магазині, порівняйте кілька грон і виберіть банани з найкоротшими стеблами, переконавшись, що шкірка однорідна, світло-жовтого кольору. Ці банани будуть смачними, солодкими та текстурованими, що робить їх ідеальними для перекусу, фруктового салату або сніданкового смузі.

Після того як ви обрали ідеальне гроно з короткими стеблами, переконайтеся, що фрукти залишаться свіжими вдома якомога довше. Знову ж таки стебла є ключем до успіху. Вони виділяють найбільше етилену, газу, який прискорює процес дозрівання (і псування). Щоб уповільнити потемніння, обгорніть стебла харчовою плівкою або алюмінієвою фольгою.