Україна отримає перші бойові машини піхоти Lynx KF41 на початку 2026 року.

Відповідний контракт було підписано в грудні 2025 року. Вартість замовлення на перші п’ять бойових машин становить кілька десятків мільйонів євро, а фінансування систем здійснює Федеративна Республіка Німеччина.

Про це йдеться в пресрелізі компанії-виробника Rheinmetall, передає Інше ТВ.

Рішення на користь Lynx KF41 було прийнято після ретельних випробувань бойової машини піхоти (БМП) нового покоління. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance і спеціально налаштовані для Збройних Сил України. Наступним кроком буде закупівля додаткових партій, включаючи виробництво в Україні.

«Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала, – сказав Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall AG. – Ми також хотіли б подякувати уряду Німеччини за підтримку. Це замовлення є фундаментальним успіхом, який підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України».

Сімейство бойових машин Lynx KF41 було розроблено з урахуванням сучасних і майбутніх вимог. Lynx KF41 відрізняється максимальною модульністю. Завдяки відкритій електронній архітектурі та найбільшому захищеному внутрішньому об’єму у своєму класі машина пропонує винятковий потенціал для розвитку майбутніх технологій та профілів місій. Завдяки масштабованій концепції ваги, високоефективній системі приводу та найсучаснішій технології захисту вона поєднує мобільність з максимальною безпекою. Водночас Lynx вражає високим рівнем ергономіки для екіпажу, що забезпечує ефективну та комфортну експлуатацію навіть під час тривалих місій.

