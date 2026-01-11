На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак проти України російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат “ґєрань-5”.

Безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій лінійки “ґєрань”, апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації “комєта”, трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА “ґєрань-3”, проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.

Як і у випадку з попередніми “ґєранями”, цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування “ґєрань-5” з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу “повітря-повітря” Р-73 для протидії українській авіації.

Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено в розділі “Засоби ураження” порталу War&Sanctions: https://war-sanctions.gur.gov.ua/components/weapon