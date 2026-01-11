2026 рік обіцяє бути для українського авторинку багатим на новинки. З’являться нові покоління популярних Mazda CX-5 і Toyota RAV4, електричні Porsche Cayenne та BMW iX3.
У новому році в Україні дебютує ціла низка цікавих моделей. Фокус поспілкувався із автоімпортерами та представництвами виробників та дізнався, які нові автомобілі очікуються на нашому ринку в 2026 році.
BMW
В Україні дебютує новий BMW iX3. Електрокросовер є альтернативою BMW X3 та представником абсолютно нового сімейства Neue Klasse. До того ж, саме він презентував новий напрям у дизайні марки. 469-сильний BMW iX3 здатен розігнатися до 100 км/год за 4,9 с, а його запас ходу складає 805 км
Citroen
У лютому-березні в Україні презентують новий Citroen C5 Aircross другого покоління. Кросовер підріс і кардинально змінився зовні – його дизайн став гранчастим. Він просторіший усередині та має великий 651-літровий багажник. В Україні варто очікувати 145-сильний “м’який” гібрид, проте в модельному ряду вперше з’явилися електричні варіанти із запасом ходу до 680 км.
Крім того, очікується розширення лінійки молодшого Citroen C3 Aircross – привезуть “м’який” гібрид та бензиновий варіант із автоматом.
DS
Новий DS №4, який нещодавно дебютував в Україні, у квітні-травні отримає дизельну модифікацію зі знайомим 1,5-літровим двигуном BlueHDi потужністю 130 сил.
Ford
У червні українську лінійку Ford Ranger поповнить нова версія Wildtrack з 3,0-літровим турбодизельним V6, який розвиває 240 к. с. та 600 Н∙м.
Hyundai
В Україну приїде оновлений електромобіль Hyundai Ioniq 6 зі зміненим дизайном передньої частини та новим кермом у салоні. Седан отримав більші батареї ємністю 63 і 84 кВт∙год і тепер його запас ходу сягає 700 км.
З’явиться на нашому ринку і модернізований мінівен Hyundai Staria, який оновили як зовні, так і всередині.
Jeep
У березні на українському ринку очікується новий Jeep Compass третього покоління. Кросовер став більшим і брутальнішим на вигляд, а ще переїхав на платформу STLA Medium, тобто став побратимом Peugeot 3008 та Opel Grandland. У нього сучасніший салон та більший 550-літровий багажник. У лінійці моделі з’явилися 195-сильний плагін-гібрид та електрична версія на 375 сил.
Крім того, в липні до України приїде оновлений компактний кросовер Jeep Avenger, який ще не дебютував.
Mazda
Одна із найбільш очікуваних новинок 2026 року – кросовер Mazda CX-5 третього покоління, який з’явиться в Україні восени. Він зберіг знайомий дизайн, проте став більшим і просторішим, а в салоні встановили цифровий щиток приладів і великий тачскрін. Наразі модель випускають у двох 2,5-літрових модифікаціях – 187-сильній бензиновій та 141-сильній гібридній. Пізніше очікуються інноваційні двигуни нового покоління.
Крім того, восени в Україну повернеться флагманський сімейний кросовер Mazda CX-90, але вже в оновленій версії.
MG
У березні лінійку MG HS в Україні поповнить економічна гібридна модифікація потужністю 224 к. с. Такий кросовер витрачає лише 5,2 л на 100 км.
А у травні на український ринок вийдуть два електрокросовери MG. Новий MG S5 EV замінить недорогу модель ZS EV. 4,5-метрове авто виробляють у версіях потужністю 170 та 230 к. с. із батареями ємністю 49 та 64 кВт∙год. Запас ходу сягає 480 км.
4,7-метровий сімейний електрокросовер MG S6 EV займе нішу моделі Marvel R. Він нагадує молодшого брата зовні, але просторіший та має великий 674-літровий багажник. Електрокар випускають у 245-сильному задньопривідному та 362-сильному повнопривідному варіантах із батареєю на 77 кВт∙год. Запас ходу становить 485-530 км.
Opel
Новий Opel Frontera в Україні отримає 1,2-літрову бензинову версію на 110 к. с. із автоматичною КПП. Станеться це в червні-липні.
Peugeot
У другому кварталі в Україні презентують оновлений Peugeot 408 зі зміненим дизайном. Ця модель ще не дебютувала – її світова прем’єра відбудеться на автошоу в Брюсселі 9 січня.
Крім того, у травні з’явиться особлива версія пікапа Peugeot Landtrek спеціально для українського ринку.
Porsche
Новий Porsche Cayenne 2026 також очікується в Україні у травні. Як відомо, він став електромобілем. Кросовер більший і обтічні ший, а в його салоні на передній панелі встановили три дисплеї. Топова 1156-сильна версія здатна розігнатися до сотні за 2,5 с, а велика батарея ємністю 113 кВт∙год забезпечує запас ходу в 622-640 км.
Renault
У першому півріччі в Україні з’являться оновлені комерційні моделі Renault Trafic та Master, а у другому півріччі дебютують нові легковики.
Зокрема, очікується сімейний кросовер Renault Boreal – старший брат Duster та побратим Dacia Bigster. Недороге 4,55-метрове авто із гранчастим дизайном просторе всередині та має місткий 586-літровий багажник. Новий Renault Boreal комплектується 1,3-літровим турбомотором на 163 к. с. та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.
А от кросовер Renault Symbioz є старшим братом Captur. 4,4-метрове авто має регульовані задні сидіння та багажник об’ємом 492-624 л. Новий Renault Symbioz комплектують 1,3-літровим бензиновим турбомотором потужністю 140 к. с. та 170-сильною гібридною установкою.
SEAT
У 2026 році в Україні очікуються оновлені SEAT Ibiza та Arona. Хетчбек та кросовер В-класу вирізняються новою передньою частиною та покращеним внутрішнім оздобленням. Моделі комплектуються бензиновими турбомоторами об’ємом 1,0 та 1,5 л і потужністю до 150 сил.
Subaru
В Україні очікується новий Subaru Outback, який кардинально змінився та перетворився з позашляхового універсала на кросовер. Авто вирізняється брутальним рубаним дизайном та має просторий салон. Кросовер Subaru Outback зберіг фірмовий симетричний повний привід та двигуни об’ємом 2,5 л (180 к. с.) та 2,4 л турбо (260 к. с.).
Лінійку Subaru Forester в Україні поповнить 194-сильний гібрид. Кросовер витрачає у середньому 6,7 л на 100 км.
Toyota
Важливою новинкою стане кросовер Toyota RAV4 шостого покоління, який повинен з’явитися в Україні у середині 2026 року. Модель залишилася вірною своїй концепції та зберегла рубаний дизайн. Нова Toyota RAV4 дещо підросла, а в її салоні з’явилися сучасніша цифрова панель приладів і великий дисплей. Гібрид Toyota RAV4 став потужніший – 239 к. с.
Крім того, на український ринок вийде електрокросовер Toyota bZ. 4,6-метрове авто є альтернативою RAV4 і вирізняється футуристичним дизайном та нестандартним компонуванням салону. Електрокар випускають у версіях потужністю від 170 до 338 к. с. із батареями на 57,7 та 74,7 кВт∙год, а його запас ходу сягає 505 км.
Volkswagen
В Україні дебютує новий Volkswagen T-Roc другої генерації. Компактний кросовер став більшим, просторішим і виразнішим на вигляд, а у салоні за прикладом старшого VW Touareg встановили більші екрани на передній панелі. Модель дебютувала із бензиновими турбомоторами потужністю від 116 до 204 к. с.
Volvo
Volvo анонсує на 2026 рік цілу низку новинок в Україні. У січні на ринок виходить флагманський електричний седан Volvo ES90 – п’ятиметровий конкурент Tesla Model S. Авто має аркоподібний дах та збільшений кліренс, а в салоні встановлено портретний тачскрін. Уже відомо, що ціна Volvo ES90 стартує з 2,9 млн гривень. Електрокар дебютує у 333-сильному виконанні з батареєю на 92 кВт∙год і запасом ходу 650 км.
Улітку в Україні з’явиться електрокросовер Volvo EX60 із великим запасом ходу та набором інноваційних технологій (його світова прем’єра відбудеться у січні). У грудні очікуються новий Volvo XC60 та оновлений Volvo XC40, а також оновлена лінійка плагін-гібридів.