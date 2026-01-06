Компанія Nvidia оголосила про впровадження своєї технології в безпілотні автомобілі, прагнучи розширити асортименти фізичних продуктів, в які можна буде інтегрувати ШІ, пише УНН з посиланням на BBC.

Виступаючи на щорічній технологічній конференції CES у Лас-Вегасі, очільник компанії Дженсен Хуан заявив, що автомобільна технологія під назвою Alpamayo привнесе “логіку” (reasoning) в автономні транспортні засоби.

Це дозволить автомобілям “продумувати рідкісні сценарії, безпечно керувати автомобілем у складних умовах і пояснювати свої рішення”, заявив Хуан.

Він додав, що Nvidia працює з Mercedes над створенням безпілотного автомобіля на базі цієї технології, який буде випущений у США протягом найближчих місяців, а потім з’явиться в Європі та Азії.

Чіпи Nvidia сприяли розвитку революції в області ШІ, хоча досі основна увага приділялася програмному забезпеченню, яке вони підтримують, наприклад, ChatGPT.

Однак провідні технологічні компанії зараз все частіше шукають апаратне забезпечення, тобто фізичні продукти, такі як автомобілі, в яких можна було б використовувати ШІ.

У своїй фірмовій чорній шкіряній куртці Хуан розповів аудиторії із сотень людей, що цей проєкт навчив Nvidia “величезній кількості речей” про те, як допомагати партнерам створювати роботизовані системи.

“Момент ChatGPT для фізичного ШІ майже настав”, – сказав Хуан.

“Перехід NVIDIA до масштабного ШІ та використання систем ШІ як конкурентних переваг допоможе їй значно випередити конкурентів”, – сказав Паоло Пескаторе, аналітик PP Foresight з Лас-Вегаса.

“Alpamayo є глибоким зрушенням для NVIDIA, перехід від переважно обчислювального продукту до постачальника платформи для фізичних екосистем ШІ”, – вказав він.

Акції розробника чіпів ШІ трохи зросли на позабіржових торгах після презентації Хуана.

У ній була показана відеодемонстрація Mercedes-Benz з ШІ, що їде Сан-Франциско, у той час як пасажир, що сидить за кермом, тримав руки на колінах.

“Він поводиться так природно, тому що навчався безпосередньо у людей-демонстраторів, – сказав Хуан, – але в кожному окремому сценарії… він каже вам, що має намір зробити, і розмірковує про те, що має намір зробити”.

Alpamayo – це модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, базовий код якої тепер доступний на платформі машинного навчання Hugging Face, де дослідники автономних транспортних засобів можуть безплатно отримати доступ до нього і перенавчити модель, сказав Хуан.

“Наша мета – щоб коли-небудь кожен автомобіль, кожна вантажівка була автономною”, – сказав він аудиторії.

Проєкт може загрожувати таким компаніям, як Tesla Ілона Маска, яка пропонує програмне забезпечення для допомоги водію під назвою Autopilot.

“Саме цим і займається Tesla, – написав Маск у соціальних мережах після оголошення про Alpamayo. – Вони виявлять, що легко досягти 99%, а згодом неймовірно складно вирішити завдання з довгим хвостом розподілу”.

Як і Tesla, Nvidia також планує запустити сервіс роботаксі до наступного року у співпраці з партнером, але відмовилася назвати партнера або повідомити, де саме він буде розташований.

Nvidia – найдорожча в світі компанія, що публічно торгується, з ринковою капіталізацією понад 4,5 трлн доларів.

У жовтні вона стала першою компанією, що досягла позначки 5 трлн доларів, але потім втратила в ціні через побоювання, що попит на ШІ надмірно роздутий.

Компанія також повідомила, що її чіпи Rubin AI наразі знаходяться у виробництві і мають бути випущені пізніше цього року.

Це довгоочікуване обладнання може споживати менше енергії, ніж поточна лінійка Nvidia чіпів для ШІ, і може знизити вартість розробки технології.