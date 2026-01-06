У 2025 році ринок нових легкових авто в Україні показав рекордний результат. Автопарк поповнили 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024 році. Про це свідчать дані Укравтопром, пише Кореспондент.

Це найвищий річний результат для цього сегменту авторинку з 2022 року.

так, за результатами року лідером ринку нових легковиків стала китайська марка BYD з показником – 10352 реалізованих авто, що уп’ятеро більше проти 2024 року.

До ТОП-10 марок потрапили:

BYD – 10352 од. (+401%);

TOYOTA – 10181 од. (-5%);

VOLKSWAGEN – 7380 од. (+51%);

RENAULT – 6281 од. (-14%);

SKODA – 6153 од. (+22%);

BMW – 3757 од. (-22%);

HYUNDAI – 3633 од. (+39%);

ZEEKR – 2984 од. (+264%);

AUDI – 2864 од. (+42%);

HONDA – 2655 од. (+31%).



Водночас титул бестселера ринку нових легковиків 2025 року здобув компактний кросовер RENAULT Duster.

Також у лідерську трійку потрапили – TOYOTA RAV-4 та VOLKSWAGEN ID.UNYX.