В Євросоюзі планують створити легкий багатофункціональний бойових гвинтовий літак – FMLA (future multirole light aircraft), на що вже виділено 15 млн євро, які мають піти на конкурс з його створення.

Це фінансування закріплено у програмі Європейського оборонного фонду рішенням Європейської комісії, пише Defense Express.

Окремий пункт в EDF Work Programme 2026, включно з деталізацією у доповненні 3, закріплює розробку літака, який не має дублювати чи спиратись на наявні турбогвинтові літаки. Але бути дешевим та виконувати завдання з безпосередньої вогневої підтримки, перехоплювати дрони, вести розвідку, координацію ударів та надавати цілевказання.

“Очікується, що FMLA стане цінним завдяки своїй універсальності, низьким експлуатаційним витратам та адаптивності”, а також буде легко переобладнуватись для місій цивільної безпеки, наприклад, пошуково-рятувальних робіт.

Серед вимог до нового гвинтового літака – використання турбогвинтового двигуна, злітна вага до 7500 кг, можливість короткого злету та посадки (STOL), тобто експлуатація зі смуг довжиною до 450 метрів.

Також зазначено використання сучасних технологій та матеріалів, які мають мінімізувати видимість літака на РЛС та інших систем виявлення, стійкість до РЕБ. При цьому заявлена необхідність мати власні радіолокаційні системи та засоби “адаптивного маскування”. Додатково зазначено вимоги щодо експлуатації у жорстких умовах та “екологічної чистоти”.

Щодо безпосередньої ролі FMLA у боях, то вже на базі розробки вимог для цієї машини вказано, що він призначений для конфліктів малої інтенсивності, для дій в умова пригніченій ППО противника та у місіях “нижче порога відкритого конфлікту”. Також цей літак має бути економічно ефективним рішенням для країн, які не можуть дозволити собі сучасні авіаційні засоби.

Defense Express зазначає, що все описане дуже сильно нагадує те, що вже може Super Tucano від Embraer. За виключенням логічної вимоги щодо РЛС та дуже дивного бажання забезпечити малопомітність, бо поєднання гвинтового двигуна та дієвих технологій стелс є доволі нетривіальною задачею.

Але, у будь-якому випадку, наміри ЄС створити свій власний економічно ефективний повітряний засіб виглядає дуже позитивним зрушенням. Водночас все позитивне враження від ініціації дуже прагматичного проєкту руйнується через його строки. Бо горизонт постачання цього нового літака поки визначений на рівні 2035-2040 року.

