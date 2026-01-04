Росія зіткнеться з новими проблемами щодо наповнення бюджету, якщо США отримають контроль над нафтовидобуванням Венесуели, заявив засновник алюмінієвої компанії “Русал” мільярдер Олег Дерипаска.

-Якщо наші американські «партнери» дістануться нафтових родовищ Венесуели (а до родовищ Гаяни вони вже дісталися), під їхнім контролем виявиться більше половини світових запасів нафти. І, мабуть, у їхніх планах – стежити за тим, щоб ціна нашої нафти не підвищувалася вище за $50 за барель.

А це означає, що нашому священному держкапіталізму буде складно залишити все, як є: не скорочувати витрати, не позбавлятися від непрофілю, продовжувати займатися грандіозними проектами без наявності компетенцій і без участі приватного бізнесу з метою розвитку конкуренції (та й загалом тиснути на приватний бізнес буде важко бюджет, а наступного на нього ляже основна ноша), – переконаний російський олігарх.

Нагадаємо, у 2024 році Дерипаска в Японії назвав війну божевільною та закликав до “негайного, безумовного припинення вогню” в Україні