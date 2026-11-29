Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що президент Володимир Зеленський пропонував йому очолити Міністерство культури та інформаційної політики, а також стати головою Київської обласної державної адміністрації. Однак від обох посад журналіст відмовився.

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

За словами Гордона, після приходу Зеленського до влади він отримав пропозицію очолити Міністерство культури та інформаційної політики. Журналіст стверджує, що президент особисто наполягав на його призначенні протягом трьох днів.

«Ми зустрічалися кілька днів. І телефонували одне одному, і зустрічалися. Це було особисте прохання президента, і він наполягав на цьому», – розповів Гордон.

Журналіст зазначив, що одразу не відхилив пропозицію, а вирішив порадитися з кількома людьми. За його словами, Зеленський продовжував переконувати його погодитися, наголошуючи, що саме він міг би обійняти цю посаду.

Гордон також розповів, що Зеленський пропонував йому очолити Київську обласну державну адміністрацію. Однак і від цієї посади журналіст відмовився. За його словами, екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак може підтвердити цю інформацію.

Свої відмови Гордон пояснив небажанням працювати у владній системі. Мовляв, державні посади можуть негативно вплинути на репутацію людини, а залишити систему без репутаційних втрат буває складно.

«Я проти влади, проти міністерства. Не люблю цього», – зазначив журналіст.