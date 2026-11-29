Наступного тижня — з 2 по 4 грудня — професор Інституту імені Амосова Володимир Владиславович ПОПОВ проведе на Миколаївщині завершальний у 2026 році прийом пацієнтів із вадами серця для визначення подальшого хірургічного лікування.

Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями мають можливість отримати консультацію професора Попова В.В. – провідного кардіохірурга України, завідувача відділення хірургічного лікування набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова»

у містах:

– Первомайськ,

– Південноукраїнськ,

– Миколаїв.

ГРАФІК РОБОТИ:

1. Середа, 2 грудня, – м. Первомайськ, консультативна поліклініка КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», з 10.00.

2. Четвер, 3 грудня, – м. Південноукраїнськ, поліклініка, з 10.00.

3. П’ятниця, 4 грудня, – м. Миколаїв, поліклініка Миколаївської обласної клінічної лікарні (м. Миколаїв, вул. Київська, 1), з 8.00.

Консультації надаватимуть безкоштовно в порядку живої черги, а завершать їх після обстеження останнього пацієнта.

Додаткова інформація за телефоном +38 (067) 402 24 39.

Консультативні прийоми жителів Миколаївщини професор Попов В.В. проводить регулярно – раз на місяць.

ДОВІДКА

Попов Володимир Владиславович – український кардіохірург, доктор медичних наук (2006), професор, заслужений лікар України (2007), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2017) за роботу «Хірургічне лікування патології грудної аорти».

У 1980 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут за фахом «лікувальна справа». З квітня 1978 року працює в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова. Закінчуючи медичний інститут, працював медбратом у відділенні хірургічного лікування набутих вад серця, зокрема, й у відділенні інтенсивної терапії.

З 1980 року працює лікарем-хірургом; за цей час пройшов шлях до провідного кардіохірурга та завідувача відділення.

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Протезування мітрального клапана при ускладнених формах мітрального стенозу (кальциноз, грубий фіброз, масивний тромбоз лівого передсердя)».

У 2006 році захистив докторську дисертацію «Хірургічна корекція поєднаних мітрально-аортальних вад серця в умовах штучного кровообігу».

У 2007 році Попову В.В. присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Із березня 2005 року обіймає посаду завідувача відділення хірургії набутих вад серця.

Виконує найскладніші операції при набутих вадах серця і є провідним фахівцем в Україні в цій галузі.

Член спеціалізованої вченої ради Інституту.

Автор майже 450 наукових публікацій, зокрема монографії та 35 деклараційних патентів України на винахід.

Дійсний член Американської асоціації торакальних хірургів (англ. STS, Society of Thoracic Surgeons),

Американської асоціації серця (англ. AHA, American Heart Association),

Європейської асоціації кардіо-торакальних хірургів (англ. EACTS, European Association for Cardio-Thoracic Surgery),

Європейської асоціації серцево-судинних та ендоваскулярних хірургів (англ. ESCVS, European Society of CardioVascular Surgery),

Асоціації серцево-судинних хірургів України,

Асоціації хірургів України.