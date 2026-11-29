У середу в міжнародному аеропорту Будапешта затримали двох громадян Нідерландів, у валізах яких виявили 72 кілограми марихуани. За даними угорської поліції, чоловіки прибули до Будапешта з Бангкока транзитом через Доху.

Про це пише видання NOS.

Наркотики були сховані в чотирьох великих валізах і розфасовані у 125 вакуумних упаковок. Працівники аеропорту виявили чоловіків завдяки «аналізу ризиків, проведеному підрозділом боротьби з наркотиками», який попередив митників про те, що до Будапешта прямує партія наркотиків.

«Зелена рослинна речовина»

Після приземлення літака чоловіків відвели вбік для перевірки. У двох валізах одного з них було виявлено 35,96 кг «зеленої рослинної речовини», а у двох валізах іншого — 36,46 кг. Експрес-тест підтвердив, що вилучена речовина є марихуаною.

На відеозаписі, оприлюдненому поліцією, видно, що валізи були набиті настільки щільно, що їх не вдалося повністю закрити. Також на кадрах видно, як поліцейські ведуть затриманих у кайданках. Після допиту чоловіків взяли під варту; їх підозрюють у «незаконному обігу наркотиків у значних розмірах».

Тривале ув’язнення

Наркотики вилучено; їх доставлять до спеціалізованого дослідницького центру, де хімік-криміналіст проведе детальніший аналіз.

У разі визнання винними чоловікам загрожує тривалий тюремний термін. Законодавство Угорщини досить суворе щодо незаконного обігу наркотиків: за повідомленнями угорських ЗМІ, покарання може варіюватися від п’яти до двадцяти років ув’язнення або навіть до довічного позбавлення волі. У поліції повідомили, що вже звернулися до іноземних колег для обміну інформацією про контрабандистів.