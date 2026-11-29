12-річний українець Станіслав Дудик зі Львівщини став відомий за мемом про зайця Петрика, якого родина хлопця підібрала ще геть малим, вигодувала і виростила.

Сам Станіслав має “хворобу кришталевих кісток”. Це рідкісне генетичне захворювання сполучної тканини. Через порушення утворення колагену кістки стають надто крихкими й легко ламаються навіть від незначних ударів або без очевидної причини.

Контент для блогу хлопчику допомагає знімати його мама. Юний блогер дуже талановитий: читає вірші, співає, веде свій блог та доволі впевнено говорить англійською.

На своїх сторінках Станіслав часто ділиться відео зі своїми улюбленцями, зокрема із зайцем Петриком. Оскільки заєць з’явився у хлопчика ще зовсім крихітним, тому між ними встановився особливий звʼязок.

І саме відео з Петриком “залетіли” західній аудиторії – там масово роблять меми на цю тему, називаючи зайця “Big P” або “Патріком”. Темою для жартів стало те, що на більшості відео заєць повністю ігнорує Станіслава і пропозиції “капусточки”.

Врешті, відео помітили і адміністратори офіційного акаунта “Ювентуса” і теж запостили свою версію про “Патріка”.

Після цього хлопчина отримав запрошення на матч італійського клубу «Ювентус», який у такий спосіб подякував йому за використання свого голосу у відео.

Про це сам Станіслав розповів у соцмережах.