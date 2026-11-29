Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) скасувала проведення в Канаді двох етапів Кубка світу 2027 року через рішення канадської влади не допускати до країни російських і білоруських спортсменів, які не виступатимуть у нейтральному статусі на умовах канадської сторони.

Про це повідомила пресслужба федерації, пише ЛБ.

В організації заявили, що взяли до уваги нещодавні заяви уряду Канади щодо умов в’їзду спортсменів із Росії та Білорусі для участі в міжнародних змаганнях.

У зв’язку з цим перший етап Кубка світу зі стрибків у воду, який мав відбутися 25–28 лютого 2027 року, перенесли до Мексики.

Четвертий етап Кубка світу з артистичного плавання, запланований на 29 квітня – 1 травня 2027 року, також перенесуть з Канади. Країну, яка прийматиме ці змагання, оголосять пізніше.