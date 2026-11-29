В Україні в понеділок, 30 листопада, без опадів, лише на крайньому півдні країни місцями невеликий сніг, мокрий сніг, повідомив Iнтерфакс.

У більшості західних та центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, у західних, центральних та Сумській областях місцями до 12°, в Карпатах 13-17° морозу; вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 30 листопада найвища температура вдень була +14,0 в 2012р., найнижча вночі -16,3 в 1931р.

У вівторок, 1 грудня, без опадів, лише на крайньому півдні України вночі місцями невеликий сніг.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні та південному сході країни північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні та південному сході країни 4-9° морозу; вдень 0-5° морозу, в Карпатах та на Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 1-3° морозу.