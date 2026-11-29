28 листопада та в ніч проти 29 в області зареєстровано три пожежі, дві з яких виникли в житловому секторі.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

– горіння шафи в коридорі однокімнатної квартири на першому поверсі двоповерхового житлового будинку загасили вогнеборці у м. Первомайську;

– пожежу покрівлі одноповерхового житлового будинку довелось гасити у м. Вознесенську. Приборкати полум’я вдалось на площі 18 кв. м;

– також горіло сміття в неексплуатованій будівлі в м. Миколаєві.

Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів зору та дихання. Діями вогнеборців вбережено від знищення вогнем квартиру та житловий будинок. Причини виникнення пожеж встановлюються.