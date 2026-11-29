У 2026 році росія різко збільшила кількість ударів по харчових підприємствах України: з початку року зафіксовано щонайменше 62 атаки на заводи й продовольчі склади, що майже вдвічі більше, ніж за всі попередні роки повномасштабного вторгнення разом узяті. Такі удари порушують міжнародне гуманітарне право.

Щоб зупинити виробництво, влучання не обов’язкове: частина підприємств припиняє роботу через блекаути й загрозу нових ударів, повідомляє Міноборони.

Скільки разів росія атакувала харчові підприємства

Підрахунок охоплює цілеспрямовані атаки на харчові підприємства, продовольчі й холодильні склади та логістичні центри. Він спирається на повідомлення медіа й компаній, тому перелік неповний: частину уражених об’єктів не називають із міркувань безпеки.

У 2026 році атак на об’єкти харчової промисловості більше, ніж за чотири попередні роки разом

Під ударами не лише заводи. На Чернігівщині з початку року було понад 100 влучань по фермерських господарствах і агропідприємствах, повідомив 12 листопада голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

10 листопада джерело в Головному управлінні розвідки повідомило Укрінформу, що росія готує удари по елеваторах, зернових складах, олійних заводах, молокозаводах, м’ясокомбінатах і птахофабриках. Мета, за даними розвідки, – дестабілізувати продовольчу безпеку України.

Які наслідки ударів для харчової промисловості

Наслідки атак у першій половині листопада різні: від пошкодженого цеху до повністю знищеного виробництва.

Утретє за рік: удар по заводу міжнародного холдингу

Український агросектор працює на експорт, тому багато підприємств належать міжнародним холдингам. Серед них – завод «Олейна» в Дніпрі, що належить одному з найбільших зернотрейдерів світу. За даними Reuters, це один із п’яти найбільших харчових заводів України: він переробляє до 1 600 тонн олійного насіння на добу.

16 листопада цей завод атакували втретє за рік. У січні після дронового удару на дороги міста вилилося близько 300 тонн олії. У вересні внаслідок удару загинули двоє людей, завод зупинили. Цього разу, за даними компанії, пошкоджено частину виробничого об’єкта, ніхто з працівників не постраждав.

«Цей напад не був помилкою – він був навмисним», – заявляв після січневого удару Міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Виробництво знищено повністю

Увечері 16 листопада реактивні дрони вдарили по підприємству компанії «Королівський смак» на Кіровоградщині. Пожежа тривала всю ніч і знищила продукцію, виробничі потужності та приміщення. Загинула одна людина. Наступного дня компанія повідомила: «На сьогодні можливість відновлення роботи відсутня».

За три дні до удару це підприємство вже оголосило, що зупиняє заводи через блекаути й загрозу атак. «Найважче в цій ситуації те, що ми змушені залишати людей без роботи. Багато хто працює з нами роками, і ми розуміємо, що за кожним працівником стоїть його родина», – пояснювали тоді в компанії.

Виробництво зупиняють і після удару, і без влучань

11 листопада в Абу-Дабі завершилися тристоронні переговори України, США та росії. Менше ніж за добу дрон уразив олійноекстракційний завод компанії «Кернел», найбільшого виробника олії в Україні. Пошкоджено чотири резервуари, у яких було 8 500 тонн олії. Олія розлилася на площі понад 3 500 квадратних метрів.

У пошкоджених резервуарах було 8 500 тонн олії

Увечері того ж дня компанія зупинила всі вісім олійноекстракційних заводів і закупівлю насіння.

Інші виробництва зупиняються без жодного влучання. 17 листопада в Кременчуці призупинили роботу два виробники хліба й макаронів: за постійних перебоїв з електропостачанням і загрози ракетних та дронових ударів вони не можуть працювати стабільно. Коли відновлять виробництво, не повідомляють.

Чому удари по продовольчій інфраструктурі порушують міжнародне право

Удари по продовольству й харчових підприємствах не можна розглядати окремо від ударів по енергетиці та водопостачанню: це складові однієї цілеспрямованої політики терору проти цивільного населення, мета якої – створити умови, непридатні для нормального життя. Миколаїв понад три роки залишався без централізованого постачання прісної води: у квітні 2022 року російські війська пошкодили водогін, а постачання відновили лише в жовтні 2025-го.

Харчові заводи, склади й зерносховища, призначені для забезпечення потреб цивільного населення, є цивільними об’єктами й перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Напади на такі об’єкти є порушенням міжнародного права і воєнними злочинами. Цей захист закріплює Додатковий протокол I до Женевських конвенцій, чинний і для росії.

Цивільні об’єкти не повинні бути об’єктом нападу або репресалій.

Додатковий протокол I Стаття 52(1)

Крім того, продовольча інфраструктура має спеціальний захист як об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення.

Заборонено піддавати нападу або знищувати, виводити або доводити до непридатності об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення, такі як запаси продуктів харчування, сільськогосподарські райони, що виробляють продовольство, посіви, худобу…

Додатковий протокол I Стаття 54(2)

Спеціальний захист не поширюється лише на об’єкти, які забезпечують виключно особовий склад збройних сил або прямо підтримують воєнні дії. Але й щодо об’єктів, які прямо підтримують воєнні дії, заборонені дії, через які цивільне населення може залишитися без достатньої кількості продовольства або води.

Окремо протокол забороняє використовувати голод як метод ведення війни.

Заборонено вдаватися до голоду серед цивільного населення як методу ведення війни.

Додатковий протокол I Стаття 54(1)

Порушені норми: удари по харчових підприємствах порушують статті 52 і 54 Додаткового протоколу I. Римський статут Міжнародного кримінального суду відносить до воєнних злочинів умисне спрямування нападів на цивільні об’єкти (стаття 8(2)(b)(ii)) та умисне використання голодування цивільного населення як методу ведення війни (стаття 8(2)(b)(xxv))

Окреме питання – геноцид. Конвенція 1948 року відносить до нього, зокрема, умисне створення для групи таких життєвих умов, які розраховані на її повне чи часткове фізичне знищення. Ідеться про випадки, коли такі дії призводять до фізичного знищення людей.

Найближча до цього ситуація склалася в окупованих Олешках на Херсонщині, де росія спричинила гуманітарну катастрофу. Місто місяцями лишалося без регулярного постачання продовольства й ліків. «Люди у тимчасово окупованих Олешках голодують. Їсти майже нічого не лишилося», – заявляв у вересні Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Евакуювати з міста майже 800 людей вдалося лише наприкінці жовтня, під час гуманітарного режиму тиші.