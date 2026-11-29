На початку березня 2026 року Іран використовував супутникову мережу Starlink компанії SpaceX для підтримки військових операцій проти американських сил на Близькому Сході. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на людей, обізнаних із військовими операціями Ірану, інформує УНН.

За інформацією співрозмовників видання, система допомагала координувати підрозділи та забезпечувати управління ударними безпілотниками.

Був перший тиждень березня, і Сполучені Штати та Ізраїль почали бомбардувати Іран. У відповідь Тегеран запускав залпи балістичних ракет та безпілотників по військових базах США по всьому Близькому Сходу. На початку того ж тижня Маск розлютився, дізнавшись про два несанкціоновані випадки використання його супутникового інтернет-сервісу. Іран, як дійшла висновку його команда, використовував Starlink для ведення військової кампанії проти американських військ – пише видання.

Вказується, що у січні Starlink зробив підключення безкоштовним для всіх, хто має термінал в Ірані, після того, як уряд запровадив блокування зв’язку в країні, розпочавши жорстокі репресії проти жителів, які протестували проти режиму.

“Аналітики стверджують, що SpaceX могла б, якби забажала, деактивувати будь-який термінал, який виявила в Ірані, але, ймовірно, не робить цього, оскільки її супутникові антени використовуються дисидентами та звичайними іранцями, які прагнуть обійти суворий контроль за Інтернетом”, – йдеться у статті.