У ніч на 29 листопада (з 18:00 28 листопада) противник атакував 140 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово,– рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed (55 із них – реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.